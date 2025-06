Dai 10 ai 50 euro casse di pomodoro e altri regali per evitare i controlli al porto

un sistema illecito che sfruttava la mediocrità e la cupidigia per aggirare le autorità. Questa rete di corruzione, orchestrata con destrezza, mette in luce le fragilità di un sistema di controllo spesso troppo vulnerabile, aprendo un inquietante capitolo sulla trasparenza e l’etica nel nostro paese. Un businness sporco che rischia di compromettere non solo le regole, ma anche la fiducia di tutti noi.

BRINDISI - Per evitare i controlli nel porto di Brindisi bastava rivolgersi alle persone giuste. E allungare una cifra che variava dai 10 ai 50 euro per pullman, o comunque per mezzo. E in alcuni casi sarebbero arrivati anche dei cadeaux: casse di pomodoro, di uva. O miele, per addolcire. È. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Dai 10 ai 50 euro, casse di pomodoro e altri regali per evitare i controlli al porto

In questa notizia si parla di: euro - casse - pomodoro - evitare

Tutto pronto per l'assemblea dei soci di Cia Conad a Cesena Fiera, vendite alle casse a 3,12 miliardi di euro - L’assemblea dei soci di Cia-Conad a Cesena celebra un anno di crescita solida, con vendite alle casse di 3,12 miliardi di euro (+1,7%).

SUPER offerte fino a domenica, AFFRETTATI : Pomodoro piccadilly 0,99 € Pomodoro cuore di bue 1,48 €/kg Melanzane a 0,98 €/kg Patate Novelle 1,48€/kg Melanzana Viola 1,98€/kg Melanzana Striata 1,98€/kg Peperoni prima qualità 1,98 €/ Vai su Facebook

Dai 10 ai 50 euro, casse di pomodoro e altri regali per evitare i controlli al porto; Pizze e pizzaioli al Pizza Village Milano: come evitare le file e spendere meno; Per i trent’anni della Lancia di luce, il Comune è pronto a brillare 150mila euro.

Conserva di pomodoro: i 5 errori da evitare per prepararla perfetta Da corriere.it: Se al Sud è un’indiscussa tradizione, la conserva di pomodoro fatta in casa è sempre ...