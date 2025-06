Da Tamberi a Battocletti, i Premi Fair Play Menarini 2025 celebrano nuovi campioni di etica, lealtà e rispetto provenienti da discipline diverse. Nella prestigiosa cornice del Salone d’Onore del CONI a Roma, la Fondazione ha svelato i vincitori della 29ª edizione, che si terrà tra Firenze e Fiesole il 2 e 3 luglio, per rafforzare i valori che rendono lo sport uno strumento di crescita per le nuove generazioni. Quest’anno, l’atletica leggera ci...

Nuovi campioni di etica, lealtà e rispetto, provenienti da tante discipline diverse. Nel Salone d'Onore del Coni a ROma, la Fondazione Fair Play Menarini ha annunciato i fuoriclasse dello sport internazionale vincitori della 29° edizione del Premio, in programma il 2 e 3 luglio a Firenze e Fiesole, per contribuire a promuovere i valori che rendono lo sport uno strumento di crescita per le nuove generazioni. Quest'anno l' atletica leggera ci regala un parterre di stelle. A partire da Gianmarco Tamberi, campione del mondo di salto in alto a Budapest 2023 e oro olimpico ai Giochi di Tokyo 2021. Ci saranno poi Nadia Battocletti, argento ai Giochi di Parigi 2024 nei 10.