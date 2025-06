Da Sonico a Branzi Tutti i controlli in sei province

Le nostre province sono sotto costante sorveglianza: da Sonico a Branzi, un'attenzione puntuale garantisce sicurezza e prevenzione. Sono nove le frane attive in provincia di Brescia, ciascuna con le sue peculiarità , mentre in provincia di Lecco si registrano sei situazioni critiche che richiedono interventi immediati. Un monitoraggio continuo per proteggere comunità e territori, perché la sicurezza non può mai essere messa in secondo piano.

Sono 9 le frane attive in provincia di Brescia: a Sonico la frana di Pal; a Paisco Loveno, Paisco e Grumello; a Saviore dell’Adamello si monitora Valle; a Sellero la frana di Zinvill; a Gianico quella di Val Vedetta; a Pian Camuno di Roncaglia; quindi a Idro (l’omonima frana) e, a Ponte Nizza, la Vignola. In provincia di Lecco si contano 6 frane: a Dorio si trova Bedolosso, mentre la frana di Monte Piazzo interessa i comuni di Valvarrone, Sueglio e Dorio. A Sueglio è presente anche la frana di Monte Leteè. Seguono Noceno a Bellano, Bindo-Rossiga a Cortenova, e i Torrioni di Rialba ad Abbadia Lariana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Da Sonico a Branzi. Tutti i controlli in sei province

