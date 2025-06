Da Miriam Leone a Diletta Leotta | gli occhiali da sole delle vip

un tocco di glamour e personalità alle tue giornate di sole. Dalle icone come Miriam Leone a Diletta Leotta, scopri gli occhiali da sole delle vip che conquistano il trend e il cuore di tutti, portando il fascino delle star direttamente nel tuo stile quotidiano.

Con la bella stagione, gli occhiali da sole diventano molto più che un semplice accessorio: sono il dettaglio che fa la differenza, il tocco di stile che definisce l’intero look. Per la primavera-estate, le tendenze parlano chiaro: tra montature oversize, lenti colorate e ispirazioni retrò, i sunglasses sono i protagonisti indiscussi del guardaroba. Perfetti per proteggere gli occhi dai raggi UV, ma soprattutto indispensabili per aggiungere carattere, mistero o un guizzo fashion a ogni outfit, dal più casual al più sofisticato. Ecco i modelli preferiti dalle vip. Da diva . Cristina Marino Occhiali neri, montature importanti, dettagli dorati: è questa la formula magica per un look da vera diva. 🔗 Leggi su Lookdavip.tgcom24.it