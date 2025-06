Da leader della Cisl al governo | il reggino Luigi Sbarra è il nuovo sottosegretario al Sud

Da leader della Cisl a protagonista del governo, Luigi Sbarra di Reggio Calabria assume il ruolo di sottosegretario al Sud. La cerimonia di giuramento, tenutasi oggi a Palazzo Chigi, segna un passo importante per le politiche territoriali e per il rafforzamento del nostro meridione. Con la delega alle politiche del Sud, Sbarra si prepara a guidare con impegno e visione un miglioramento concreto delle condizioni del Mezzogiorno, inaugurando una nuova sfida per il futuro del Paese.

Si è tenuta oggi, a Palazzo Chigi, la cerimonia di giuramento del neo sottosegretario alla presidenza del Consiglio, il reggino Luigi Sbarra, al quale la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intende conferire la delega per le politiche del Sud. Lo fa sapere una nota di Palazzo Chigi.

