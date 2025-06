Da Gaza al Niguarda la mamma del piccolo Adam a Milano | Non ho parole per ringraziarvi

Dalla devastazione di Gaza alla speranza di Milano, la storia di Alaa al-Najjar è un esempio toccante di resilienza e gratitudine. La pediatra palestinese, sopravvissuta a una tragedia immane, ha trovato rifugio e solidarietà in Italia, ringraziando di cuore chi le ha offerto aiuto e conforto. In un mondo spesso diviso, il suo coraggio ci ricorda che anche nelle circostanze più dure, l’umanità può emergere con forza.

Milano, 12 giugno 2025 - “Grazie mille, non ho parole per ringraziare. È un piacere enorme essere qui in Italia". Sono queste le parole che Alaa al-Najjar, la pediatra palestinese che ha perso nove figli e il marito in un raid israeliano su Gaza, ha rivolto al vicepremier e ministro degli esteri Antonio Tajani c he l'ha accolta all'arrivo ieri sera – mercoledì 11 giugno – poco dopo le 23 a ll'aeroporto militare di Linate assieme al figlio Adam. Il ragazzino di 11 anni, unico sopravvissuto della sua famiglia, aveva riportato gravi fratture multiple agli arti nel bombardamento che saranno curate presso l'ospedale Niguarda di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it