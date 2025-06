Da Gaza al Niguarda di Milano la mamma del piccolo Adam | Non ho parole per ringraziarvi

Da Gaza al Niguarda di Milano, la storia di Alaa al-Najjar, pediatra palestinese sopravvissuta a una tragedia indicibile, tocca il cuore di tutti. Dopo aver perso nove figli e il marito in un raid, ha trovato rifugio e speranza in Italia, dove la sua forza e umanità oggi ispirano solidarietà e rinascita. Un gesto di grande umanità che ci ricorda quanto possa essere potente la solidarietà tra popoli.

Milano, 12 giugno 2025 - ¬†‚ÄúGrazie mille, non ho parole per ringraziare. √ą un piacere enorme essere qui in Italia". Sono queste le parole che Alaa al-Najjar, la pediatra palestinese che ha perso nove figli e il marito in un raid israeliano su Gaza, ha rivolto al vicepremier e ministro degli esteri Antonio Tajani che l'ha accolta all'arrivo ieri sera ‚Ästmercoled√¨ 11 giugno ‚Äst¬†poco dopo le 23¬† a ll'aeroporto militare di Linate assieme al figlio Adam. Il ragazzino di 11 anni, unico sopravvissuto della sua famiglia, aveva riportato gravi fratture multiple agli arti nel bombardamento che saranno curate presso l'ospedale Niguarda di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it ¬© Ilgiorno.it - Da Gaza al Niguarda di Milano, la mamma del piccolo Adam: ‚ÄúNon ho parole per ringraziarvi‚ÄĚ

