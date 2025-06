Da Gaza a Torino scappando dalla guerra e in cerca di cure | accolti tre bambini al Regina Margherita

Da Gaza a Torino, un viaggio di speranza e salvezza: tre bambini in fuga dalla guerra trovano rifugio e cure all'Ospedale Regina Margherita. La notte tra l’11 e il 12 giugno, un gesto di solidarietà che attraversa confini e culture, offrendo un nuovo inizio a chi ha vissuto l'orrore e ora si affida alla bravura dei medici italiani. La storia di questi piccoli pazienti ci ricorda quanto possa essere potente la forza della compassione.

Da Gaza all'ospedale Regina Margherita di Torino, e non è la prima volta. Sono arrivati nella notte tra l'11 e il 12 giugno i tre bambini che dalla Striscia di Gaza sono stati trasferiti e presi in cura dall'ospedale torinese. Accompagnati dalle famiglie, tra i piccoli pazienti ci sono un bambino.

Aser, Maryam e Assad, i tre bambini arrivati da Gaza al Regina Margherita di Torino Riporta rainews.it: Affetti da patologie cardiache e il più grande senza un arto e con numerose ferite da schegge, ora si trovano in condizioni stabili e in buono stato di nutrizione, in queste ore continuano gli esami e ...