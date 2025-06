Da Gaza a Milano il viaggio di Adam per curarsi in Italia

Da Gaza a Milano, il viaggio di Adam rappresenta un simbolo di speranza e resilienza. L'undicenne palestinese, sopravvissuto a un attacco devastante che ha distrutto la sua famiglia, affronta ora una nuova sfida: ricevere cure in Italia. La sua storia tocca il cuore di tutti noi, dimostrando come il coraggio e la solidarietĂ possano superare ogni ostacolo. La sua forza ispiratrice ci invita a riflettere sull'importanza della pace e dell'umanitĂ .

Milano, 12 giu. (askanews) - Il piccolo Adam al-Najjar ha raggiunto l'Italia dopo aver lasciato la Striscia di Gaza insieme alla madre. L'undicenne palestinese è l'unico sopravvissuto della famiglia, insieme alla madre, a un un attacco aereo israeliano a Gaza il mese scorso, in cui hanno perso la vita il padre e nove fratelli. Adam ha lasciato la Striscia a bordo di un convoglio dell'Oms che ha girato queste immagini prima dell'evacuazione medica di 17 bambini e 52 accompagnatori verso l'Italia e di 16 bambini e 48 accompagnatori verso la Giordania. "Eravamo a casa, tutto era normale, poi hanno lanciato un missile contro il nostro edificio - ha raccontato Adam - è uscito del fumo, poi un altro missile ci ha colpiti e ha raso al suolo l'intero edificio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Da Gaza a Milano, il viaggio di Adam per curarsi in Italia

Italia ospita Adam, unico sopravvissuto ferito nel raid a Khan Younis di Gaza - Un gesto di umanitĂ che si inserisce nel dibattito globale sui diritti umani e la crisi in Medio Oriente.

