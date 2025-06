da forza italia un emendamento per rinviare lo stop dei diesel euro 5 al 2026

Da Forza Italia arriva un emendamento che potrebbe cambiare le regole del gioco: il rinvio dello stop alle auto Diesel Euro 5 al 2026. Un passo strategico, già avviato nel 2023 sotto l’egida del ministro Pichetto Fratin, per garantire una transizione energetica equilibrata e senza colpi di scena dannosi per imprese e cittadini. Ma quali sono i prossimi scenari? È il momento di approfondire.

AGI - "Già nel 2023, raccogliendo e attuando l'impegno del ministro Pichetto Fratin, il nostro governo aveva stabilito lo slittamento del blocco delle vetture Diesel Euro 5 nelle regioni del bacino padano. Un intervento che era in linea con quanto sosteniamo da tempo, perché la transizione energetica va perseguita e realizzata senza scossoni dannosi per il nostro tessuto sociale e produttivo". Lo dichiara il deputato e responsabile del Dipartimento energia di Forza Italia, Luca Squeri. "Oggi, che ci troviamo di nuovo a far fronte al rischio che scatti il blocco il prossimo ottobre, riteniamo sia necessario intervenire nuovamente. 🔗 Leggi su Agi.it