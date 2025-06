Da Eilat a Linate l’Italia accoglie i bambini di Gaza Non vogliamo tornare possiamo restare?

Da Gaza a Milano, un viaggio di speranza e rinascita: tra sorrisi timidi e occhi pieni di storie drammatiche, i bambini evacuati raccontano il desiderio di restare e ricostruire un futuro di pace. Adam, il piccolo superstite, simbolo di resilienza, lascia alle spalle il dolore per abbracciare una nuova possibilità. Sono loro, i piccoli di Gaza, a ricordarci che la speranza può nascere anche nei momenti più bui.

È atterrato poco dopo le 23, alla sezione militare dell’ aeroporto di Linate, uno dei tre voli umanitari che hanno condotto in Italia ottanta persone evacuate dalla Striscia di Gaza. Tra loro, 17 minori. Ma un nome emerge tra tutti: Adam. Undici anni, unico superstite di un bombardamento che ha ucciso il padre e i suoi nove fratelli e sorelle. Con lui, la madre Alaa al-Najjar, pediatra sopravvissuta. Da Gaza a Milano: l’arrivo dei bambini palestinesi. Il volo, partito da Eilat, territorio israeliano, trasportava sei pazienti minori e 19 accompagnatori. Tre dei bambini, tra cui Adam, riceveranno cure in Lombardia: all’ospedale Niguarda, al Policlinico di Milano e al Papa Giovanni XXIII di Bergamo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Da Eilat a Linate, l’Italia accoglie i bambini di Gaza. “Non vogliamo tornare, possiamo restare?”

