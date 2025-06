Cybersecurity | in Italia più attacchi e minacce più sofisticate

Nel 2024, l’Italia si trova di fronte a un vero e proprio aumento di attacchi informatici sempre più sofisticati e mirati, come evidenziato dal primo Cyber Security Report di TIM e della Cyber Security Foundation. Questo scenario richiede una maggiore consapevolezza e strategie efficaci per proteggere dati e infrastrutture critiche. La sfida è ormai globale, e la sicurezza digitale diventa un imperativo imprescindibile per aziende e cittadini.

Roma, 12 giu. (askanews) - Nel corso del 2024, le minacce informatiche che hanno colpito l'Italia si sono fatte più numerose, più sofisticate e, soprattutto, più mirate. È il quadro che emerge dal primo Cyber Security Report pubblicato da TIM e dalla Cyber Security Foundation, la prima fondazione no profit in Italia sul mondo cibernetico. Un'indagine che fotografa l'evoluzione degli attacchi digitali in Italia, analizzando in particolare due fenomeni in forte crescita: gli attacchi DDoS e quelli ransomware. Abbiamo parlato con Eugenio Santagata, Chief Public Affairs, Security and International Business Officer di TIM: "TIM è una delle infrastrutture critiche italiane, uno degli assetti digitali più importanti del paese.

