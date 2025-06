Cyberpunk 2077 | Ultimate Edition la recensione della sorprendente versione Switch 2

Cyberpunk 2077 Ultimate Edition conquista anche la Nintendo Switch 2, dimostrando come il titolo di CD Projekt Red possa sorprendere oltre ogni aspettativa. Nonostante i limiti hardware, questa versione offre un'esperienza unica, arricchita da nuove opportunità e sfide. Scopriamo insieme se questa sorprendente portabilità mantiene le promesse e apre nuove strade per il grande universo di Night City. La domanda è: quanto può davvero brillare su una console così compatta?

Cyberpunk 2077 non ha certo bisogno di presentazioni, ma vederlo approdare su console Nintendo fa comunque un certo effetto. La nuova era della Grande N, inaugurata con Switch 2, porta con sé una serie di titoli multipiattaforma che, per evidenti limiti hardware, non avevano ancora trovato spazio sulle piattaforme di Kyoto. L’ultima e chiacchieratissima fatica di CD Projekt Red è senza dubbio tra i nomi che più spiccano nella line-up iniziale della nuova console: ancora povera di IP first-party, ma decisamente ricca di giochi third-party che hanno segnato l’ultimo decennio videoludico. Le avventure a Night City diventano dunque ancora più “tascabili”, nonostante la concorrenza dei PC handheld, grazie a un ecosistema del tutto diverso come quello offerto da Nintendo Switch 2. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, la recensione della sorprendente versione Switch 2

