‘Cuochi & Pescatori insalata di mare’ richiamata dai punti vendita

Un'allerta alimentare è stata diramata in queste ore che riguarda il prodotto Cuochi & Pescatori Insalata di Mare con surimi, totano, cozze e vinaigrette nel formato da 300 grammi. Il richiamo, emesso in via precauzionale, è dovuto alla possibile presenza del batterio Listeria monocytogenes. Dettagli del richiamo. Il richiamo riguarda in particolare i lotti con data di scadenza 13 giugno 2025, per i quali è stata rilevata una potenziale contaminazione da Listeria monocytogenes. Per ragioni di sicurezza, il provvedimento è stato esteso anche in via cautelativa ai lotti con scadenza compresa tra il 14 e il 27 giugno 2025.