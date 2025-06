Cultura della Difesa e spesa militare sostenibile Crosetto e Giorgetti a confronto

Nel cuore del IV Forum sulla Difesa, Crosetto e Giorgetti si confrontano su come costruire una cultura della difesa sostenibile, tra priorità strategiche e sfide del panorama internazionale. Autorità, istituzioni e imprese condividono idee e visioni per rafforzare la sicurezza nazionale ed europea. Questo incontro sottolinea l’importanza di un approccio integrato e multidisciplinare: un passo fondamentale per plasmare il futuro della difesa italiana e globale.

Autorità dello Stato, rappresentanti delle istituzioni e militari, Pmi e colossi della Difesa si sono riuniti nel IV Forum sulla Difesa organizzato del Centro Studi Machiavelli, presso l'università Link di Roma, per discutere sulle priorità strategiche e sulle necessità stringenti per la sicurezza nazionale ed europea. L'incontro ha evidenziato come visione strategica e approccio integrato e multidisciplinare debbano guidare il sistema-Paese nella costruzione di una difesa sostenibile, che veda l'industria cooperare e collaborare col settore pubblico per la creazione di sinergie imprescindibili per il raggiungimento dell'autonomia strategica, tattica e capacitiva, nazionale ed europea.

