Cucina di Lago in passerella | nasce a Como la sfida tra chef del territorio Ecco i primi nomi confermati

Vieni a scoprire i sapori autentici del Lago di Como alla Como Chef Challenge - Cucina di Lago, un evento imperdibile che mette in scena la sfida tra chef locali per valorizzare il patrimonio gastronomico del territorio. Venerdì 5 settembre, l’Hotel Hilton Lake Como si trasformerà in un palcoscenico di creatività culinaria, tra showcooking e degustazioni. Preparati a vivere un'esperienza gastronomica unica, dove il talento incontra le tradizioni lacustri.

Venerdì 5 settembre, dalle ore 15:00, l’Hotel Hilton Lake Como ospiterĂ la presentazione ufficiale della Como Chef Challenge - Cucina di Lago, una nuova e attesa manifestazione culinaria dedicata alla valorizzazione del talento gastronomico del territorio lariano. Un evento tra showcooking. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Cucina di Lago in passerella: nasce a Como la sfida tra chef del territorio. Ecco i primi nomi confermati

Cucina di Lago in passerella: nasce a Como la sfida tra chef del territorio. Ecco i primi nomi confermati; Tra Como e Svizzera: cena con vista sul lago strepitosa, super chef stellato e prezzo eccezionale. Serata irripetibile; L'Amandus, cena sul lago di Como al ristorante di Villa Lario Resort.

Ora la magnifica cucina del Lago di Como si svela: chef e pasticciere finalmente donano ricette sublimi Segnala comozero.it: Il libro “Lago di Como in cucina” presenta 27 ricette divise tra antipasti, primi, secondi, piatti unici e dolci.