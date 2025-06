Ct Nazionale ecco perché il Mancini-bis non è un azzardo | ha già compiuto un miracolo e il gruppo è con lui Le 3 ragioni che lo riporterebbero alla guida degli azzurri

Roberto Mancini potrebbe tornare a guidare l’Italia con più probabilità di quanto si pensi. Dopo aver già compiuto un miracolo, il suo “mancini bis” non appare affatto un azzardo. Ecco tre motivi che supportano questa possibilità: dalla sua esperienza vincente, alla capacità di rilanciare il gruppo, fino alla conoscenza profonda del calcio italiano. La scena è pronta a un nuovo capitolo azzurro, e tutto potrebbe riaccendersi proprio sotto la sua guida.

Roberto Mancini di nuovo sulla panchina della nazionale? Il suo ritorno in Azzurro non è così azzardato: ecco tre motivi In un’Italia del calcio smarrita, che si aggrappa con disperazione a un Mondiale già in salita, il dibattito sul futuro commissario tecnico infiamma la nazione. Mentre si valutano nuovi progetti e si negozia con guerrieri . 🔗 Leggi su Calcionews24.com