CT Italia Gattuso favorito Ma ci sono altri nomi tra cui un outsider

Il toto-allenatore azzurro entra nel vivo, con Gattuso in testa, ma un outsider potrebbe sorprendere tutti. Gravina prende tempo, valutando attentamente le opzioni per scegliere il nuovo CT della Nazionale. Tra conferme e possibili sorprese, il futuro del calcio italiano si gioca sul filo delle decisioni, lasciando i tifosi in attesa di una scelta che potrebbe cambiare il volto della nostra nazionale.

Gravina prende tempo per scegliere il nuovo ct della Nazionale. Rimane in pole il nome di Gattuso, ma ci sono altri possibili candidati. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - CT Italia, Gattuso favorito. Ma ci sono altri nomi, tra cui un outsider

In questa notizia si parla di: gattuso - sono - italia - favorito

Ex Milan, Gattuso: “Non sono deluso da nessuno, il responsabile sono io” - In una conferenza stampa carica di emozioni, Rino Gattuso, ex giocatore del Milan, ha commentato il recente pareggio che ha messo a rischio le sue ambizioni.

Romano: “Gennaro Gattuso è il favorito per la Nazionale ed è in vantaggio su Daniele De Rossi. Per la Nazionale non sono bei tempi. C’è bisogno di chiarezza e programmazione, l’Italia deve andare ai mondiali” Vai su X

Italia, panchina azzurra in mano agli ex Napoli? Dopo l’addio a Luciano Spalletti, campione d’Italia 2022-23 con il Napoli, la FIGC valuta diversi nomi per la guida della Nazionale. Il favorito è Rino Gattuso, che conosce bene l’ambiente federale e ha il pro Vai su Facebook

CT Italia, Gattuso favorito. Ma ci sono altri nomi, tra cui un outsider; Gattuso a un passo dalla panchina dell’Italia: incontro con Gravina per i dettagli; Italia, adesso è Gattuso il favorito per la panchina azzurra.

Italia, Gattuso in pole. Suggestione Mourinho: complicata, ma non da escludere Come scrive corrieredellosport.it: Gravina alla ricerca del nuovo commissario tecnico dopo l'addio a Spalletti e il rifiuto di Ranieri: i dettagli ...