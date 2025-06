Crosetto | non decisa spesa difesa 5% Pil

L'Italia mantiene una posizione di prudenza sulla spesa militare, sottolineando che al momento non esiste un accordo formale o informale per aumentare al 5% del Pil. La questione sarĂ discussa nel prossimo summit NATO a L'Aja, dove si definiranno le soglie finali. In un contesto globale in evoluzione, il nostro Paese punta a trovare un equilibrio tra sicurezza e sostenibilitĂ economica.

18.30 "L'Italia non ha concordato, formalmente o informalmente, l'aumento delle spese militari al 5% del Pil". Lo ha detto il ministro della Difesa Crosetto rispondendo in question time alla Camera ad una interrogazione di Avs. "Se ne discuterĂ -ha aggiunto- nel summit Nato dell'Aja. Quella del 5% è una proposta americana. Il segretario generale Nato ha parlato di un 3,5% piĂą un 1,5% per la sicurezza. All'Aja si deciderĂ la soglia finale da raggiungere" e "non vogliamo si possano toccare spese per sociale,sanitĂ ,istruzione,pensioni". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: crosetto - difesa - decisa - spesa

Difesa, Crosetto “Forze Armate unite per cooperare” - Il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha annunciato una nuova era per le Forze Armate italiane, sottolineando l'importanza della cooperazione tra i diversi corpi militari.

Crosetto al Copasir: “Già spedito a Kiev armi per 3 miliardi” Richiesta all’industria della difesa: bisogna accelerare. Tre miliardi di euro, la cifra l’ha rivelata il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nell’audizione segreta tenutasi al Copasir il 7 maggio Tre miliard Vai su Facebook

Crosetto: “Spese Difesa al 5%? L’Italia non ha ancora deciso”; Nato, Crosetto: verso l’obiettivo di spesa in difesa al 3,5% del Pil nel 2035; Difesa, Crosetto: Nessuna decisione su attivazione clausola Salvaguardia -.

Cultura della Difesa e spesa militare sostenibile. Crosetto e Giorgetti a confronto formiche.net scrive: Autorità dello Stato, rappresentanti delle istituzioni e militari, Pmi e colossi della Difesa si sono riuniti nel IV Forum sulla Difesa organizzato del Centro Studi Machiavelli, presso l’università Li ...