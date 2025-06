Crollano impalcature | ferite due bambine

Una giornata di paura e sventura si è vissuta a Albaro, dove il crollo di impalcature ha provocato ferite a due innocenti bambine. L'incidente, avvenuto in via Zara, ha suscitato apprensione tra residenti e autorità. Mentre i soccorritori sono intervenuti prontamente, ora si apre una difficile fase di indagine e ricostruzione, affinché episodi come questo non si ripetano e la sicurezza torni a essere prioritaria.

Paura in via Zara in Albaro. Intorno alle ore 17 di giovedì 12 giugno 2025 sono crollati alcuni dei tubi innocenti di puntellamento di un'architrave nei pressi dell'ingresso di una scuola di danza. Due bambine di 7 e 9 anni sono rimaste ferite. Sul posto il 118 ha inviato l'ambulanza 3-274.

