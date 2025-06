Crocieristi | noleggio con conducente abusivo con 6 turisti americani a bordo

La Spezia, 12 giugno 2025 – La lotta al fenomeno dell’abusivismo nel settore dei noleggi con conducente si fa sempre più rigorosa. Durante un servizio mirato, la polizia locale ha scoperto due conducenti irregolari nei pressi del Terminal Crociere, tra cui uno con sei turisti americani a bordo, mettendo in luce gravi violazioni alla sicurezza stradale. La tutela dei passeggeri e il rispetto delle regole sono fondamentali per garantire un turismo responsabile e sicuro.

La Spezia, 12 giugno 2025 – Ancora due abusivi nella rete della polizia locale che, nel corso di uno specifico servizio predisposto dal Comando della Spezia sugli ncc nei pressi del Terminal Crociere – finalizzato a garantire la sicurezza stradale ed a tutelare sia i passeggeri sia gli operatori del trasporto regolare – ha fatto emergere gravi episodi di abusivismo e violazioni al Codice della Strada. Il primo caso ha riguardato un conducente intento a svolgere abusivamente attività di noleggio con conducente (Ncc). L'uomo, sorpreso in sosta irregolare in seconda fila in Largo Fiorillo, è stato notato dagli agenti mentre faceva salire a bordo sei turisti americani.