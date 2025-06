Cristina Prandi eletta rettrice dell’Università di Torino | è la prima donna nella storia dell’ateneo

Una pietra miliare nella storia dell’Università di Torino: Cristina Prandi è stata eletta prima donna rettrice, aprendo un nuovo capitolo di innovazione e inclusione. Professoressa di Chimica, con una carriera brillante e apprezzata, guiderà l’ateneo dal 2025 al 2031, segnando un traguardo importante per oltre sei secoli di eccellenza accademica. La sua elezione testimonia il meritato riconoscimento e l’impegno per un futuro più equo e stimolante.

Cristina Prandi è stata eletta nuova rettrice dell' Università di Torino. Guiderà l'ateneo per il mandato 2025-2031. È la prima donna a ricoprire questo ruolo negli oltre 600 anni di storia di UniTo. Professoressa di Chimica, è stata scelta al secondo turno di votazione e proclamata dal decano Giuseppe Monateri. Prandi ha ottenuto 1.538 preferenze, il 54,6 per cento del totale. Lo sfidante, Raffaele Caterina, si è fermato a 1.135 voti, il 40,3 per cento. Il prorettore indicato dalla nuova rettrice è Gianluca Cuniberti, docente di storia. Prandi prenderà il posto di Stefano Geuna, professore di medicina eletto nel 2019.