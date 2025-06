Cristina Plevani all' Isola dei Famosi gela Loredana | Non sono fredda ma non cerco amici

Nell'ultima puntata de L'Isola dei Famosi, il confronto tra Cristina Plevani e Loredana Cannata ha acceso i riflettori sui diversi modi di vivere i rapporti umani in un ambiente così estremo. Cristina, decisa a mantenere le distanze, ha chiarito di non cercare amicizie, mentre Loredana sperava di aver trovato una complice. Un dialogo che svela quanto, anche in un'isola isolata, le emozioni possano differire profondamente. E questa scossa di sincerità potrebbe cambiare tutto.

Durante l'ultima puntata del reality show di Canale 5, Loredana Cannata e Cristina Plevani si confrontano su due modi completamente opposti di vedere i rapporti interpersonali all'Isola. Loredana Cannata pensava di aver trovato un'amica in Cristina Plevani, ma lei non se n'era accorta. L'ultima puntata de L'Isola dei Famosi, andata in onda ieri sera, si è aperta con il confronto tra le due naufraghe. La Plevani infatti, aveva nominato la Cannata perché la trova costruita, come se recitasse sempre un personaggio; l'attrice però, non l'aveva presa bene. Quando le due ne hanno parlato, addirittura la Plevani ha detto di non ricordare momenti in cui avessero parlato in modo intimo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Cristina Plevani all'Isola dei Famosi gela Loredana: "Non sono fredda ma non cerco amici"

In questa notizia si parla di: plevani - cristina - isola - loredana

Cristina Plevani all’Isola dei Famosi: “Non ditemi ‘ti voglio bene’ perché tanto non è vero”. Le reazioni, anche sui social - Cristina Plevani si fa spazio nell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, tra reazioni polemiche e strategie sorprendenti.

Isola dei Famosi 2025, la prova di Loredana Cannata e Cristina Plevani | Video Mediaset Vai su Facebook

Cristina Plevani all'Isola dei Famosi gela Loredana: Non sono fredda ma non cerco amici; La prova di Loredana Cannata e Cristina Plevani; Isola dei Famosi, Loredana Cannata spiazzata da Cristina Plevani: duro confronto in diretta.

Isola dei Famosi, Loredana Cannata spiazzata da Cristina Plevani: duro confronto in diretta Scrive msn.com: L'ultima nomination di Cristina Plevani a L'Isola dei Famosi ha destabilizzato e profondamente deluso Loredana Cannata, che ha chiarito la sua posizione in diretta: "Avevo frainteso quello che pensavo ...