Crisi Spal M5s | Necessario fare chiarezza anche su aspetti gestionali e patrimoniali

In un momento di grande incertezza per la Spal, il movimento 5 Stelle e gli attivisti ferraresi richiedono trasparenza e chiarezza su aspetti gestionali e patrimoniali. La salvaguardia di questa storica società non è solo una questione sportiva, ma anche un impegno civico che riguarda tutta la comunità . È fondamentale fare luce sulla situazione attuale per tutelare il patrimonio e il futuro della squadra. Solo così si potrà trovare una soluzione duratura e condivisa.

Il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle e tutti gli attivisti del gruppo territoriale di Ferrara esprimono profonda preoccupazione per la difficile situazione in cui versa la Spal, storica società calcistica della città . Una preoccupazione che condividiamo con le.

