Crisi Sevel 400 uscite senza nuove assunzioni Il Pd Abruzzo | Situazione sempre più critica

La crisi nello stabilimento Sevel di Atessa si aggrava, con oltre 400 uscite senza nuove assunzioni e un quadro sempre più complicato. La mancanza di interventi concreti da parte delle istituzioni alimenta l’incertezza e il malcontento tra i lavoratori. A due giorni dall’annuncio di un aumento contrattuale, la situazione appare ormai insostenibile, evidenziando l’urgenza di una svolta decisiva per salvaguardare il futuro dello stabilimento e dell’intera regione.

“La situazione nello stabilimento Sevel di Atessa è sempre più critica, con l’evidente e preoccupante mancanza di visione e di intervento da parte delle istituzioni. A soli due giorni dalla comunicazione di un aumento contrattuale, che in questo contesto assume i contorni di una vera e propria. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Crisi Sevel, 400 uscite senza nuove assunzioni. Il Pd Abruzzo: “Situazione sempre più critica”

Trasporto pubblico fermo da 14 mesi per i lavoratori dell’indotto ex Sevel: la Fiom-Cgil accusa, "Situazione inaccettabile" - Da oltre un anno, i lavoratori dell’indotto ex Sevel in Val di Sangro affrontano una sfida quotidiana: il trasporto pubblico fermo da 14 mesi, causando disagi, aumenti di costi e rischi per la loro sicurezza.

STELLANTIS: CROLLA PRODUZIONE E TITOLO IN BORSA. SEVEL DI ATESSA -10%, CRISI MAGNETI MARELLI; Ex Sevel: Situazione sempre più critica, 400 uscite e nessuna nuova assunzione prevista; Crisi del settore automotive in Abruzzo: «Preoccupazione per Val di Sangro».

Sevel, Pd: l’aumento contrattuale è una beffa, situazione critica come alla Purem Secondo ekuonews.it: PESCARA – “La situazione nello stabilimento Sevel di Atessa è sempre più critica, con l’evidente e preoccupante mancanza di visione e di intervento da parte delle istituzioni.