Crisi Marelli cosa succede ai dipendenti italiani con il Chapter 11

La crisi di Marelli, sotto il capitolo 11 negli Stati Uniti, desta preoccupazioni tra i circa 6.000 dipendenti italiani. Con il sostegno di un maxi finanziamento di 1,1 miliardi di dollari, l’azienda mira a garantire stabilità e continuità operativa. Ma cosa significa tutto ciò per il futuro dei lavoratori italiani? La situazione rimane in bilico tra sfide e opportunità , mentre si cerca di trovare la strada migliore per il rilancio del colosso automobilistico.

L'azienda italiana di proprietà del gruppo giapponese Kkr ha presentato la procedura volontaria presso la Corte fallimentare degli Stati Uniti. In arrivo un finanziamento di 1,1 miliardi di dollari per garantire una stabilità finanziaria. In Italia sono circa 6mila i dipendenti.

Marelli chiede il Chapter 11 negli Usa per ristrutturare i debiti, vista la crisi nell'automotive. In bilico il destino di 6mila dipendenti negli stabilimenti italiani Vai su Facebook

