Crisi dei negozi a Carpi Un patto per salvare il commercio di vicinato

"È arrivato il momento di pensare a soluzioni sostenibili e innovative, coinvolgendo tutta la comunità e i commercianti in un patto condiviso per rilanciare il cuore pulsante di Carpi. Solo con un dialogo aperto e strategie mirate possiamo davvero invertire questa tendenza e preservare l’anima commerciale della nostra città."

"Ogni negozio chiuso è una ferita per la città. Gli sforzi per rigenerare il commercio urbano, finora, si sono per lo più focalizzati sulla concessione di contributi una tantum e incentivi alle aperture". Così interviene Wainer Pacchioni, Presidente Confesercenti Area Terre d'Argine che aggiunge. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Crisi dei negozi a Carpi, "Un patto per salvare il commercio di vicinato"

