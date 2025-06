Cresce lo spreco alimentare in Italia | ogni settimana finiscono nella spazzatura 667,4 grammi di cibo

Lo spreco alimentare in Italia sta raggiungendo livelli preoccupanti, con oltre 6.674 grammi di cibo gettati via ogni settimana per famiglia. Nonostante l'aumentata consapevolezza ambientale, i numeri dimostrano che il problema si aggrava, evidenziando la necessità di azioni concrete. È fondamentale cambiare le nostre abitudini e adottare comportamenti più sostenibili per invertire questa tendenza e proteggere il pianeta.

AGI- In Italia, nonostante la crescente sensibilizzazione dei consumatori in termini di sostenibilità , lo spreco alimentare domestico resta un fenomeno diffuso. Ogni settimana gettiamo, in media, 667,4 grammi di cibo pro capite, con una crescita del +17,9% rispetto allo scorso anno (a gennaio 2024, erano 566,3 gr). Dati che evidenziano le dimensioni sempre più allarmanti del problema, che in soli 5 anni ha visto crescere di quasi 140 gr settimanali il quantitativo di prodotti alimentari gettati via, posizionando l'Italia al pari della maggior parte dei paesi europei, che mostrano una certa omogeneità in termini di spreco domestico, attestandosi su percentuali poco lusinghiere. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Cresce lo spreco alimentare in Italia: ogni settimana finiscono nella spazzatura 667,4 grammi di cibo

In questa notizia si parla di: italia - spreco - alimentare - ogni

In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, il 4 giugno è stata presentata al Senato della Repubblica la piattaforma digitale PlanEat, pensata per combattere lo spreco alimentare grazie alla pianificazione e alla tecnologia. Ogni italiano spreca in me Vai su Facebook

Spreco alimentare: ogni settimana finiscono nella spazzatura 667,4gr di cibo; In Italia lo spreco alimentare continua a crescere, ma ci sono soluzioni per ridurlo; Italia paese dello spreco alimentare: ogni anno cibo per 14 miliardi di euro viene buttato nella spazzatura.

Cresce lo spreco alimentare in Italia: ogni settimana finiscono nella spazzatura 667,4 gr di cibo Segnala msn.com: In Italia, nonostante la crescente sensibilizzazione dei consumatori in termini di sostenibilità, lo spreco alimentare domestico resta un fenomeno diffuso.