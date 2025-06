Cresce il fronte dei contestatori dem Schlein pensa al Congresso anticipato rispunta Ruffini

Il dibattito interno al Partito Democratico si infiamma: cresce la tensione tra chi invita a riflettere e chi invece preme per un congresso anticipato, sfruttando anche il ritorno di Ruffini e le strategie di Elly. La macchina politica si mette in moto subito dopo le Regionali, con l’obiettivo di rafforzare la posizione dei leader più decisi e mettere in discussione le minoranze divise. Un gioco di potere che potrebbe riscrivere gli equilibri del partito, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Nell'entourage si dicono certi, e fanno girare anche la data: la macchina si mette in moto subito dopo le regionali. Insomma il "bastone" di Elly: se la minoranza, con il flop dei referendum, rialza la testa, ci penso io a rimetterli a posto con un congresso. Anche se restasse una voce messa in giro ad arte, come è successo già altre volte nel recente passato, vale comunque l'effetto annuncio. Per intimorire i riformisti divisi in due tronconi: i battaglieri capitanati da Pina Picierno (con l'ex ministra Marianna Madia ed il senatore Filippo Sensi) ed i democristiani, guidati dal senatore Alessandro Alfieri (con il padre nobile Lorenzo Guerini), unico esponente di minoranza in segreteria, la classica foglia di fico.

