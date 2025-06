Cosa vedere a Noto oltre all' infiorata

Diciamolo subito: l’infiorata è un’ottima scusa per partire, ma Noto merita molto di più. Una volta spazzati via i petali da Via Nicolaci, resta una città intera da esplorare, con le sue architetture da film, i giardini segreti, gli atelier d’artista e il mare a portata di mano. Scopri cosa rende Noto una perla siciliana unica nel suo genere, oltre alla celebre infiorata.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Diciamolo subito: l’infiorata è un’ottima scusa per partire, ma Noto merita molto di più. Una volta spazzati via i petali da Via Nicolaci, resta una città intera da esplorare, con le sue architetture da film, i giardini segreti, gli atelier d’artista e il mare a due passi. In fondo, è questo il bello: venire per un evento, restare per tutto il resto. E magari tornare fuori stagione, quando il barocco si prende la scena e la Sicilia mostra il suo lato più autentico. 🔗 Leggi su Gqitalia.it