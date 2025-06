Cosa succede alle pensioni | il blocco dell' anticipo perché è un flop e i dubbi su quota 103

Le pensioni italiane si trovano in un momento di grande incertezza: il blocco dell’anticipo pensionistico si rivela un fallimento, mentre dubbi e ipotesi si intensificano sul futuro di Quota 103. Con molte incognite e poche certezze, il governo Meloni si trova a dover navigare tra limitate risorse e una possibile evoluzione del sistema previdenziale nel 2026. Ma quali scenari concreti potrebbero delinearsi? È ancora troppo presto per avere risposte definitive, ma alcune prospettive emergono con chiarezza.

