Cosa sta succedendo tra Governo e Lega Serie A per i diritti TV degli eventi sportivi

Il calcio italiano si trova al centro di un acceso dibattito tra il governo e la Lega Serie A. Mentre il governo propone una riforma rivoluzionaria dei diritti TV, con possibili esclusive a favore di un singolo operatore, la Lega protesta furiosamente per la mancanza di coinvolgimento e i rischi per la sostenibilità del campionato. La sfida è aperta: cosa cambierà davvero nel futuro dello sport più amato dagli italiani?

Il governo è al lavoro su una bozza di disegno di legge che punta a superare la legge Melandri del 2008 e riformare il sistema di gestione e commercializzazione dei diritti televisivi sportivi. La novità più rilevante contenuta nella bozza è la possibilità di cedere in esclusiva a un solo operatore i diritti audiovisivi, anche con accordi di durata triennale. La reazione di Ezio Simonelli Una scelta che ha sorpreso - e irritato - la Lega Serie A, venuta a conoscenza della proposta solo tramite la stampa.

