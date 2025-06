Cosa sono i saldi e perché si chiamano così? La storia è affascinante

I saldi, un appuntamento imperdibile nel calendario italiano, sono molto più di semplici sconti: rappresentano un affascinante capitolo della storia commerciale del nostro paese. Ma perché si chiamano così? La risposta affonda le radici nella storia economica, dove il termine indica la differenza tra entrate e uscite. Scopriamo insieme cosa rende i saldi un momento unico per consumatori e commercianti, e perché il loro richiamo è così irresistibile.

I saldi sono un appuntamento fisso nel calendario commerciale italiano, attesi con molta ansia dai consumatori che possono acquistare capi d’abbigliamento e altri accessori a prezzi scontati. E anche dai commercianti, che possono “liberarsi” delle rimanenze. Ma cosa sono esattamente e da dove deriva il termine? Nel linguaggio economico, il saldo rappresenta la differenza tra entrate e uscite. Traslato nel contesto commerciale, il plurale “saldi” indica i prodotti rimasti invenduti alla fine di una stagione e la pratica di venderli a prezzi ribassati per alleggerire il magazzino. In Italia, la prima normativa che ha introdotto i concetti di vendita straordinaria e vendita di liquidazione risale al 2 giugno 1939, in piena epoca fascista, con l’obiettivo di regolamentare il settore e tutelare il consumatore. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Cosa sono i saldi e perché si chiamano così? La storia è affascinante

I saldi invernali 2025 in Italia sono già iniziati online: ecco cosa comprare (e non pentirsi); Saldi a New York; I migliori acquisti da fare da Tezenis con i saldi invernali.

Saldi: perché si chiamano così? Chi li ha inventati? - Focus.it focus.it scrive: Breve storia dei saldi: furono regolamentati per la prima volta in epoca fascista e da allora sono oggetto di varie leggi (e di qualche polemica).