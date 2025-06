Cosa sappiamo finora del terribile incidente aereo avvenuto in India | il nuovo episodio di Nel Caso Te Lo Fossi Perso

Nel nuovo episodio di "Nel caso te lo fossi perso", Fanpage.it vi porta nel cuore dell’incidente aereo che ha sconvolto l’India, coinvolgendo un volo da Ahmedabad a Londra con oltre duecento passeggeri. Cosa si sa finora? Cause, sviluppi e testimonianze si susseguono, mentre il mondo aspetta risposte. Resta con noi per scoprire tutti gli aggiornamenti di questa drammatica vicenda, perché conoscere significa anche capire. Continue a leggere.

“Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi parliamo dell'incidente aereo avvenuto in India, che ha coinvolto un volo da Ahmedabad a Londra su cui viaggiavano oltre duecento persone. 🔗 Leggi su Fanpage.it

incidente - aereo - avvenuto - india

Il volo dell’Air India AI171 diretto a Londra Gatwick è precipitato giovedì con 242 persone a bordo (secondo quanto comunica la polizia locale) ad Ahmedabad, nello Stato del Gujarat, in India. L’incidente aereo è avvenuto fuori dal perimetro dell’aeroporto. Le i Vai su Facebook

"Profondamente addolorata per il tragico disastro aereo avvenuto ad Ahmedabad. A nome del Governo italiano e mio personale, esprimo le più sincere condoglianze alle famiglie delle vittime e la nostra piena solidarietà al popolo indiano in questo momento Vai su X

Il sopravvissuto all’incidente aereo in India: “Solo morti intorno a me” Come scrive msn.com: Quarant’anni, cittadino britannico, tornava a Londra con il fratello, ancora disperso ...