cosa sappiamo del caccia su 35 russo abbattuto dagli ucraini

Negli ultimi giorni si rincorrono voci sull’abbattimento di un caccia russo Su-35S da parte delle forze ucraine. Se confermato, sarebbe il primo successo significativo attribuibile agli F-16 forniti dall’Occidente a Kiev, segnando un passo importante nel conflitto aereo tra le due nazioni. La vicenda apre nuovi scenari e alza il livello di tensione nel teatro di guerra. Ma cosa sappiamo davvero? E quali implicazioni potrebbe avere questa notizia?

In questi giorni sono circolate molte voci riguardanti la perdita di un caccia russo Su-35S. Un " Flanker " per il codificato della Nato, che secondo alcune fonti – non ancora verificate – sarebbe stato abbattuto da un F-16 dell'Aeronautica militare ucraina. Se confermato si tratterebbe del primo abbattimento "eccellente" operato dai caccia forniti dall'Occidente alle forze aeree di Kiev. L'Aeronautica militare ucraina dichiarato che la mattina del " 7 giugno 2025, a seguito di un'operazione dell'aeronautica militare in direzione di Kursk, un caccia russo Su-35 è stato abbattuto ". Sebbene non siano stati forniti ulteriori dettagli, una serie di post pubblicati su X hanno mostrato i resti di un caccia russo che potrebbe essere identificato come un Su-35 Flanker, variante avanzata del Su-27, considerato un caccia multiruolo di generazione 4++, seguiti da contenuti propagandistici pubblicati dal canale ufficiale dell' Ukrainian Air Force che lasciano distinguere il profilo di un caccia F-16 con una didascalia che domanda "Who did this?", seguito dall'emoji del silenzio, come per mantenere un " segreto ".