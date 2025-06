Cosa c'è nell'accordo tra Usa e Cina sui dazi e cosa cambia per l'Europa

L'accordo tra USA e Cina sui dazi rappresenta un passo importante, ma ancora lontano da una soluzione definitiva. Con tariffe attuali che rimangono in vigore, l'Europa si prepara a negoziare con cautela, consapevole che il sogno di tariffe zero per tutti si allontana. In questo scenario, le strategie commerciali devono adattarsi rapidamente per affrontare le sfide di un mercato globale sempre più complesso. Continua a leggere.

Donald Trump ha annunciato un accordo con la Cina che, più che altro, è un'intesa di principio generale. Ci sono alcune condizioni su temi come terre rare e microchip, e si confermano i dazi sul livello attuale: 30% per Pechino, 10% per Washington. L'Europa aspetta che i negoziati entrino nel vivo, ma l'idea di passare a tariffe "zero per zero" si allontana. 🔗 Leggi su Fanpage.it

