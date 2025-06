Cosa cambierebbe per Sinner se Alcaraz non facesse il Queen’s | i risvolti sul ranking per la corsa al n1

Se Carlos Alcaraz non avesse partecipato al Queen's, l'impatto sul ranking per la corsa al numero uno sarebbe stato significativo. A differenza di Sinner, che ha accumulato punti inutilizzabili a causa delle assenze nei Masters 1000 e del limite di tornei ATP 500, Alcaraz ha già conquistato quattro titoli ATP 500, rafforzando la sua posizione. Questo scenario avrebbe potuto cambiare le dinamiche della classifica mondiale, rendendo più sfidante la scalata di Sinner verso la vetta.

A differenza di Jannik Sinner, che oltre ai tre zeri sul groppone dei Masters 1000 di Indian Wells, Miami e Madrid, disputati durante la sospensione, ne ha già ricevuto un quarto dopo aver saltato il torneo di Amburgo, per via della regola del numero minimo di ATP 500 da giocare in stagione, questo problema non riguarda lo spagnolo Carlos Alcaraz. Il tennista iberico, infatti, in stagione ha già disputato 4 tornei ATP 500 (viene equiparato a questi il Masters 1000 di Montecarlo, in quanto non obbligatorio) e per regolamento, per evitare lo zero, ricevuto ad esempio lo scorso anno, dovrà disputarne soltanto un altro dopo gli US Open. 🔗 Leggi su Oasport.it