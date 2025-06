Cortona completati i lavori di riqualificazione energetica e urbana negli alloggi ERP di Camucia

Cortona celebra il successo di un importante intervento: la riqualificazione energetica e urbana degli alloggi ERP di Camucia. Questa opera, strategica per la Valdichiana e inserita nel piano nazionale “Sicuro, verde e sociale,” sottolinea l’impegno della comunità verso un futuro più sostenibile e vivibile. Un passo avanti che trasforma gli spazi pubblici e migliora la qualità di vita dei cittadini. E questo è solo l’inizio di un percorso di rinnovamento…

Si è concluso l’intervento di efficientamento energetico e riqualificazione degli spazi pubblici nel fabbricato di 8 alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica in Via Fratelli Rosselli n. 62-64, nella frazione di Camucia. L’opera, individuata come intervento strategico per la Valdichiana in accordo con il LODE di Arezzo, rientra nel programma nazionale “Sicuro, verde e sociale”, parte del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e finanziato tramite Fondo Complementare. L’intervento è stato realizzato grazie a un finanziamento complessivo di circa 330.000 euro, di cui 270.000 euro destinati ai lavori per migliorare l’efficienza energetica dell’edificio e riqualificare gli spazi esterni. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Cortona, completati i lavori di riqualificazione energetica e urbana negli alloggi ERP di Camucia

In questa notizia si parla di: riqualificazione - alloggi - camucia - cortona

Parco Verde, Meloni: “Riqualificazione per 750 alloggi, via al bando” - Il bando per la riqualificazione degli immobili del Parco Verde di Caivano segna un'importante svolta per il futuro della zona.

Cortona, concluso l’intervento di efficientamento energetico e riqualificazione degli spazi pubblici in fabbricato Erp; Manneschi: 600mila euro per le case popolari.

Cortona, concluso l’intervento di efficientamento energetico e riqualificazione degli spazi pubblici in fabbricato Erp Lo riporta msn.com: Il progetto è stato redatto e diretto da professionisti aretini: l’Architetto Claudio Paggetti, lo Studio Pentium Associati per gli impianti, il Geometra Giampaolo Parati per la sicurezza.