Corsa su strada | nella notturna di Ardenno doppietta del Gp Santi

Una serata memorabile di sport e solidarietà ad Ardenno, dove la 17ª edizione del Trofeo Cerasa ha regalato emozioni e un forte senso di comunità. La corsa notturna nel suggestivo paesaggio della bassa valle ha visto protagonisti atleti e appassionati, uniti dalla passione per l’atletica e dal ricordo di Federico Cerasa. Un evento che conferma come lo sport possa essere un potente strumento di unione e generosità, lasciando il segno nel cuore di tutti.

Bella serata ad Ardenno martedì 10 giugno per il 17° Trofeo Cerasa, gara di corsa su strada in notturna nel paese della bassa valle valevole come prova del campionato Csi Sondrio di atletica. Occasione, anche quest'anno, per ricordare il giovane Federico Cerasa e al contempo fare del bene.

