Corsa allo spazio perché serve un modello europeo Scrive Fossati

L’Europa si appresta a scrivere un nuovo capitolo della sua storia, puntando su un modello spaziale autonomo e innovativo. La corsa allo spazio non è più solo una sfida tecnologica, ma un imperativo strategico per preservare la nostra sovranità e garantire un futuro sostenibile. Con questa ambizione, il continente si prepara a prendere il volo verso un’evoluzione che potrebbe cambiare le regole del gioco globale.

L’Europa affronta oggi una delle sfide più determinanti per il suo futuro: conquistare l’autonomia nella logistica spaziale. Non si tratta di una questione meramente tecnica, ma di una necessità strategica che tocca la nostra sovranità continentale. In un’epoca in cui satelliti e infrastrutture orbitali sono diventati il sistema nervoso della nostra società, dalle telecomunicazioni al monitoraggio climatico, dalla sicurezza alla ricerca scientifica, l’accesso autonomo allo spazio non è più un’opzione, ma un imperativo. Eppure, l’Europa continua a dipendere da vettori extraeuropei per molte delle sue missioni critiche. 🔗 Leggi su Formiche.net