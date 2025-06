Corriere dello Sport | Napoli è il giorno di Kevin De Bruyne | magnifico ottavo dell’era De Laurentiis

Roma si appresta a vivere una giornata storica: l’arrivo di Kevin De Bruyne segna un nuovo capitolo per il Napoli e il calcio italiano. Con la firma ufficiale, il centrocampista belga si prepara a fare la differenza, portando esperienza e classe di livello mondiale. Un’operazione da vero “magnifico ottavo” dell’era De Laurentiis, che promette di rivoluzionare il futuro dei partenopei. La magia è pronta a cominciare: il calcio italiano si ferma per questa grande svolta.

