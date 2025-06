Corriere dello Sport | Napoli caccia aperta a Beukema Ndoye e Musah

Il mercato del Napoli si infiamma con una vera e propria caccia ai talenti: Beukema, Ndoye e Musah sono tra gli obiettivi prioritari. L’aria che si respira attorno al difensore olandese e agli altri profili è di grande entusiasmo, con il club pronto a rinforzare la rosa per affrontare nuove sfide. La sessione estiva si preannuncia calda e ricca di colpi di scena, mentre i tifosi sognano un futuro ancora più competitivo.

L'aria che si respira attorno a Sam Beukema in Olanda è intrisa di attese e buone sensazioni. Secondo quanto riferito da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il difensore centrale del Bologna è affascinato dall'idea di indossare l'azzurro del Napoli. Il centrale, 26 anni, sogna di tornare in Champions e di lottare per lo scudetto sotto la guida di Antonio Conte. Il Napoli lo ha messo in cima alla lista dei rinforzi difensivi, ma il Bologna non fa sconti: la valutazione oscilla tra i 25 e i 30 milioni. Una cifra che riflette la stagione eccellente del giocatore e la volontà del club emiliano di non smantellare.

Il Napoli continua a muoversi con determinazione sul mercato e prepara un altro colpo importante: Yunus Musah, centrocampista americano classe 2002, è a un passo dal vestire l'azzurro.