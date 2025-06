Corpi tutti intorno a me Disastro aereo in India c' è un superstite | cos' ha visto

Un terribile disastro aereo in India ha sconvolto la comunità: tra le macerie dell’incidente del C-232 Air India ad Ahmedabad, un sopravvissuto emerge come un raggio di speranza. Vishwash Kumar Ramesh, anglo-indiano di 40 anni residente a Londra, ha vissuto un’esperienza che cambierà per sempre la sua vita e forse anche il destino di chi si trova a riflettere su questa tragedia. Trenta secondi dopo il disastro, qualcosa di incredibile è accaduto...

C'è un sopravvissuto allo schianto del volo della Air India precipitato ad Ahmedabad. Si tratta di Vishwash Kumar Ramesh, quarantenne di origine anglo-indiana, residente a Londra da 20 anni e che si era recato in India insieme al fratello per far visita alla famiglia, come ha dichiarato la polizia di Ahmedabad. In precedenza, la polizia aveva riferito che non sembrava ci fossero sopravvissuti all'incidente aereo. "Trenta secondi dopo il decollo, c'è stato un forte rumore e poi l'aereo si è schiantato. E' successo tutto così in fretta", ha detto Ramesh all'Hindustan Times. L'uomo ha spiegato di aver riportato "lesioni da impatto", tra cui contusioni al petto, agli occhi e ai piedi ma per il resto era lucido e cosciente. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Corpi tutti intorno a me". Disastro aereo in India, c'è un superstite: cos'ha visto

In questa notizia si parla di: aereo - india - corpi - tutti

India, aereo di linea diretto a Londra si schianta poco dopo il decollo: a bordo 290 passeggeri - Una tragedia aerea scuote l’India: un volo Air India diretto a Londra si schianta poco dopo il decollo, coinvolgendo 290 passeggeri.

#NEWS - #India, aereo si schianta dopo il decollo su un alloggio per studenti di medicina. A bordo 242 persone (230 passeggeri e 12 membri dell’equipaggio). Non ci sono sopravvissuti. Il velivolo, un Boeing 787 Dreamliner, a doppio corridoio e utilizzato Vai su Facebook

Volo Air India caduto, in arrivo squadra inquirenti Usa. Recuperati 204 corpi. Boeing: «Indaghiamo; Incidente aereo in India, oggi: volo con 242 persone per Londra si schianta su uno studentato dopo il decollo. «Un sopravvissuto a bordo, vittime anche a terra»; Incidente aereo in India: due sopravvissuti, 204 corpi ritrovati. Polizia: “Oltre 290 vittime”.

Disastro aereo in India, trovato superstite: "C'erano corpi tutt'intorno a me" Scrive iltempo.it: C'è un sopravvissuto allo schianto del volo della Air India precipitato ad Ahmedabad.