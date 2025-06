Cornetto Battiti Live 2025 | cast data d’inizio e tappa del festival

Il conto alla rovescia per il Cornetto Battiti Live 2025 è iniziato, e dal 18 al 22 giugno il lungomare di Molfetta si trasformerà nella capitale della musica italiana. Condotto da Ilary Blasi e Alvin, questo festival estivo organizzato da Radionorba offrirà cinque serate di emozioni, con un cast stellare di artisti nazionali e internazionali. Un palco sul mare, pronto a regalare un’esperienza indimenticabile: non perdere l’appuntamento più atteso dell’estate del Sud Italia.

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: dal 18 al 22 giugno 2025, il lungomare di Molfetta si trasformerà nella capitale della musica italiana. Questo è merito del Cornetto Battiti Live, il festival musicale estivo più atteso del Sud Italia condotto da Ilary Blasi e Alvin. L’evento, organizzato da Radionorba, promette di regalare cinque serate di spettacolo con un cast della scena musicale italiana del momento e non. Un palco sul mare, oltre 170 esibizioni. L’edizione 2025 si preannuncia come una delle più ricche e spettacolari di sempre. Saranno infatti oltre 170 le performance previste durante le cinque giornate della kermesse, in un mix travolgente di generi musicali, generazioni e culture. 🔗 Leggi su Nonsolo.tv