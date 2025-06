Contratto rinnovato con Stellantis ma in stallo con Federmeccanica Parla Uliano Fim-Cisl

Il rinnovo del contratto con Stellantis sembra in stallo a causa delle tensioni con Federmeccanica, mentre Uliano FIM-CISL denuncia un gioco di responsabilità tra chi difende i diritti dei lavoratori e chi li tiene ostaggio. In un panorama già complesso, emerge la sfida di tutelare salari e occupazione, evitando che interessi di parte danneggino un settore cruciale per l’Italia. La questione divide e preoccupa milioni di lavoratori, chiamati a fare sentire la loro voce.

Ci sono i buoni e ci sono i cattivi. I buoni si fanno carico del problema salariale italiano, i secondi "tengono in ostaggio un milione e mezzo di lavoratori, causando danno all'economia e rischian.

