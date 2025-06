Contraffazione di vini e alcolici | per l’Italia perdite di oltre 300 milioni di euro l’anno

La contraffazione di vini e alcolici in Italia causa perdite annue superiori a 300 milioni di euro, minando l'autenticità di prodotti simbolo del nostro territorio. Vino, olio d’oliva, formaggi e carni sono tra i più colpiti da frodi alimentari che mettono a rischio qualità e sicurezza. Per contrastare questa minaccia, parte la campagna di sensibilizzazione EUIPO "Cosa c’è in tavola?", un passo importante per proteggere il nostro patrimonio gastronomico e tutelare i consumatori.

Vino, olio d'oliva, formaggi, prodotti lattiero-caseari e carni sono i prodotti più colpiti dalle frodi alimentari. Al via la campagna di sensibilizzazione Euipo "Cosa c'è in tavola?".

