Conto alla rovescia per Pizza Village 2025 dal 1° al 6 luglio prossimi alla Mostra d' Oltremare

Il conto alla rovescia per Pizza Village 2025 è iniziato! Dal 1° al 6 luglio, alla Mostra d’Oltremare di Napoli, si accenderanno i forni per un evento che celebra la passione per la pizza e il meglio del food internazionale. Dopo il successo della precedente edizione, questa XIII occasione promette innovazione, gusto e convivialità. Preparatevi a vivere una strepitosa esperienza gastronomica: l’attesa sta per finire!

Tutto pronto per l'edizione 2025 del Coca-Cola Pizza Village, in programma dal 1° al 6 luglio alla Mostra d'Oltremare di Napoli. La XIII edizione di quello che è stato consacrato come uno degli eventi del mondo food più importanti a livello internazionale è stata presentata a Palazzo San Giacomo.

