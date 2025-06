Conto alla rovescia per il Walter Bussolari Playground 2025

Il conto alla rovescia è iniziato: il 43° Walter Bussolari Playground 2025 si prepara ad accogliere appassionati e protagonisti, onorando la memoria di chi non c’è più e lasciando il segno con tante novità. Bologna si anima di entusiasmo, con conferme e innovazioni che rendono questa edizione unica nel suo genere. Tutto è pronto: il grande evento sta per aprire le sue porte, e l’attesa è ormai alle stelle.

Bologna, 12 giugno 2025 – Il ricordo di chi non c'è più ma vive nel cuore di coloro che portano ancora avanti il torneo, le novità, le conferme e il consolidamento dei capi saldi e le novità tante e importanti che contraddistinguono questa edizione. Tutto pronto per il 43° " Walter Bussolari Playground " che quest'anno avrà la sponsorizzazione di Castel Guelfo The Style Outlets per la parte maschile e per EmilBanca Pink per il femminile. Questa mattina in sala stampa Luca Savonuzzi a Palazzo d'Accursio è stata presentata l'edizione 2025 di quello che è senza dubbio il più storico e più famoso torneo playground di basket.

