conto alla rovescia per il passaggio della mille miglia arriva a sansepolcro

Sansepolcro si appresta a vivere un’emozionante avventura: il passaggio della Mille Miglia, la leggendaria corsa di auto d’epoca che da quasi un secolo incanta gli appassionati di motori e storia. Il 19 giugno, la città di Piero della Francesca sarà al centro di un evento unico, ricco di fascino e tradizione. La giornata promette momenti indimenticabili, tra passione, eleganza e una straordinaria festa per tutti gli amanti delle quattro ruote.

Arezzo, 12 giugno 2025 – Sansepolcro si prepara ad accogliere l'edizione 2025 della Mille Miglia, la storica corsa di regolarità per auto d'epoca che da quasi un secolo unisce eleganza, tradizione e passione per i motori. Un evento di straordinario prestigio internazionale che, giovedì 19 giugno, farà tappa nella città di Piero della Francesca. La giornata prevede due momenti distinti, entrambi aperti al pubblico. In tarda mattinata, è previsto l'arrivo delle Ferrari partecipanti al Ferrari Tribute e provenienti da tutto il mondo, che sosteranno per la pausa pranzo in Viale Diaz, trasformando il viale in una spettacolare passerella di stile e potenza.