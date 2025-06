Continassa Juve | 6 rientri alla Continassa dalle Nazionali John Elkann ha salutato la squadra

La Juventus torna ad allenarsi alla Continassa dopo le sei rientri dalle nazionali, mentre il presidente John Elkann ha salutato la squadra in vista delle prossime sfide. Tutti occhi puntati su infortuni, recuperi e probabili formazioni, mentre si intensificano gli aggiornamenti sulla preparazione dei bianconeri. La fase preparatoria entra nel vivo: scopriamo cosa riserva il prossimo impegno della Juventus.

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve  su  infortunati  e tempi di recupero, probabili formazioni  in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. Entra davvero nel vivo la preparazione della Juventus verso il Mondiale per Club. Sabato mattina i ragazzi partiranno per gli Stati Uniti, dove esordiranno mercoledì sera (le prime ore di giovedì in Italia) nella competizione FIFA che va in scena per la prima volta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com